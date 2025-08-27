子育ての悩みの9割は親にある！ 子どもを叱って自己嫌悪を繰り返す親がはまっている「7つの沼」
「宿題しなさい！」「なんで何回言ってもわかんないの？」--毎日同じことを繰り返し、注意することに疲れ果てていませんか？ 「こんな子育てでいいのか」と不安を抱えながらも、つい子どもを叱ってしまい、自己嫌悪に陥る保護者は少なくありません。
子どもが自然に学びたくなる家庭環境をつくる「戦略的ほったらかし教育」。この教育法を提唱する家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんによると、実践しても9割以上の保護者が「うまくいかない」と悩んでいるそうです。
よい方法を頭ではわかっていても、つい反対のことをしてしまう……それはなぜでしょうか。岩田さんの著書『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』から、その原因や解決策をご紹介します。
子どもの学び体質をつくる環境整備を実践するだけで家庭教育がうまく回り出せばいいのですが、私の講座にお越しいただくお母さんの9割以上が、この方法をお伝えしてもうまくいかないという悩みを抱えます。
「学びの仕掛けをちりばめても、子どもが逃げてしまってうまくいきません」「思い通りにいかないと、子どもを叱ってしまうので自己嫌悪が大きくなります」「大事だとわかっているのですが、やる気が出ません……」といった課題に直面しています。
じつは家庭教育がうまくいかない理由は、子どもではなく親自身にあります。
親が感情のジェットコースターに乗ってしまい、不安やあせりが爆発していることが原因となり、うまく回らなくなるのです。親自身が不安やあせりを手放して幸せ体質にならない限り、せっかくの子どもの学び体質をつくる環境整備が有効に作用することはありません。
不安やあせりを手放すために必要になるのが、親の自分理解。
自分の現状を客観的に把握できれば、自分の考え方の癖や陥りやすい感情の傾向の分析ができるようになります。すると、とっさのときに落ち着いた対応ができるようになるのです。
子育ては「思わぬこと」の連続。想像していなかったことが、たくさん起きます。
自分理解を深めておくと、その際にも慌てずに、感情にのまれずに、適切な対処を考えられるようになります。結果的に子育てに自信を持つことができ、漠然とした不安やあせりが減って幸せ体質になっていきます。
さらに、子どもをある程度ほったらかしにすることは、親がどっしりと安定していないと難しいものです。
なぜなら、ほったらかしておくには、子どもを信頼して待つことが欠かせないからです。子どもを待つことは、思っている以上に大変なこと。親の軸がしっかりして、感情が安定していることが必須条件になります。
親の不安やあせりがなくなるだけで、子育ての9割は解決するといっても過言ではありません。気持ちが安定していれば、さまざまなことがうまく回り始めます。
「この子、電車ばかりで大丈夫？」「言葉が遅くない？」--先生やママ友、ネットの情報に振り回され、「こうせねばならない」という感情が強くなって子どもを管理したくなる。この、知らぬ間に自分がとらわれている恨みや思い込み、混乱といった感情が「沼」です。
沼にはまっていない人は軽やかに生きており、子育てに深く悩むことがほとんどありません。しかし現代のお母さんの多くは沼にはまっています。
私がこれまで7000人以上のお母さんと向き合ってきた経験から、沼には7つのタイプがあることがわかってきました。
おそらく、子育てに悩みを抱えるほとんどの人は、以下の7つの沼のいずれか、あるいは複数にはまり込み、苦しさを抱えているのではないでしょうか。
これらの沼から抜け出すためには、まず自分がどの沼にはまっているのかを自覚することが大切です。次の「沼チェックリスト」で確認してみてください。
チェックが同数の場合は、複数の沼にはまっていることになります。
▼沼チェックリスト
沼1. 子どもの発達
□参観日に行くと、他の子よりも自分の子どもができないように感じる
□このままでは、子どもの将来がどうなるのか不安
□子どもの成長で心配なことがあるとすぐにネット検索をする
□医師や先生、ママ友から言われたことを引きずってしまう
□わが子は、何事もできるようになるのが遅いと感じる
沼2. 子どもの受験と試験
□学歴は重要だ
□日常生活は、受験のための準備だと思っている
□周りの子が塾に行くとあせる、不安
□受験対策は早くから始めたほうがいい
□同学年の子に後れをとりたくない
沼3. 子どもの宿題と習いごと
□毎日コンスタントに同じ熱量で宿題や勉強、習いごとの練習をすべき
□宿題や勉強、習いごとの練習は自主的にやるべき
□宿題や勉強、習いごとの練習を毎日「やりなさい」と言っている
□宿題や勉強、習いごとの練習をさせることは親の役目だ
□つらい練習や課題のほうが上達する
沼4. 他者評価
□親から厳しく育てられたと思う
□役職や報酬など、わかりやすい成果や評価を得たい
□どうせなら高い評価を得たい
□周囲の目がとても気になる
□できれば誰からも嫌われたくない
沼5. パートナーとの関係（現在パートナーがいる人への質問です）
□パートナーとの日々の会話が業務連絡ばかり
□パートナーに言いたいことを言わずに我慢している
□どんなことでもパートナーには負けたくない
□パートナーとは1年以上手をつないでいない
□パートナーは自分に無関心だと思う
沼6. 自己実現
□自分は同年代の周りの人に比べて後れをとっている気がする
□「あの人ばかりうまくいってずるい」と思うことがある
□自分ばかりがんばっているが報われない
□自分の実力は出し切れていないので、まだまだやれる
□子どもは自分のやりたいことを邪魔するものだと感じる
沼7. 自分の成育環境
□自分の行動を責める傾向が強い
□親に言われた忘れられない言葉がある
□自分の育った環境はみじめだと思う
□親に見てほしかった、わかってほしかったという思いが今もある
□実家に帰ると体調が悪くなる
お酒を飲みすぎた翌日や睡眠不足の日はエネルギーがないので、「頭が回らないな」と感じますよね。そうなると、自分のことも子どものこともきちんと判断できずに、消耗ループに陥ってしまうはずです。沼にはまると、この状態と同じことになります。
だから、まずは沼から脱して、その消耗ループを止めること。これが学びの仕掛けづくりとともに重要になってくる、戦略的ほったらかし教育を機能させるもう一つの軸となります。
沼から出るとともに再度はまらないためには、自分の価値観を明確にして、それを軸に考えたり行動したりすることが必要です。繰り返しになりますが、沼にはまるのは、自分の真の価値観をもとにした自分軸を見つけていないからです。
なぜ「真」の価値観と言っているかというと、今のあなたが「私の価値観はこれだ」と思っていることと、本質的に持っている価値観が異なることがよくあるからです。私の講座中にも受講生が「自分はこれが大事だと思って生きてきたけれど、本当はこちらだったんですね……」とハッと気づく瞬間があります。
自分の「真の価値観」と「頭で思い込んでいる価値観」に差があれば、子育てに混乱したり苦しくなったりするのも当然です。なぜなら、本当に必要とすることに、自分の人生の時間もお金もかけられていない状態なのですから。
真の価値観を見つけて沼から脱していくことは1日、2日ではできません。すぐによくなったり1週間で効果が出たりするわけではないのです。年単位で変化していき、気づくと以前よりもずっと生きやすくなっている。そして、不安やあせりがないので、どっしりと構えて子どもを見守ることができ、家庭に安心感が生まれます。
もしかしたら、自身の沼に気づいたり価値観を見直したりすることは、緊急性のないことだと感じるかもしれません。子どもの忘れ物を防いだり算数の成績を上げたりすることのほうが、緊急度が高くて大事なことだと思う人もいるでしょう。
しかし、私はこれまでの経験から実感しています。自分理解を深め、自分の人生の方向性を定めない限り、子どもや親子関係についての悩みは消えることがありません。そして、自分理解ができていない状態だと、せっかくの戦略的ほったらかし教育も機能しないのです。岩田かおりさん プロフィール
家庭教育コンサルタント／株式会社ママプロジェクトJapan代表／全国ワーキングマザーの会副代表。幼児教室勤務を経て、「子どもを勉強好きに育てたい！」の思いから、独自の教育法を開発。ガミガミ言わず勉強好きで知的な子どもを育てる作戦『かおりメソッド』を全国へ展開中。3人（1男2女）のママ。最新刊『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）。(文:岩田 かおり)
