【モデルプレス＝2025/08/27】タレントの三上悠亜が27日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。

◆三上悠亜、新ヘアでイメージ一変


三上は「エクステ取りました」と添え、鏡越しの自撮りショットを公開。胸元までの長さのロングヘアから、肩ラインのセミロングにイメージチェンジした姿を見せた。

この投稿に、ファンからは「小顔が際立つ」「どんな髪型も似合う」「イメージ変わる」「可愛すぎる」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

