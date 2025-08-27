三上悠亜「エクステ取りました」新ヘアに絶賛の声「小顔際立つ」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/08/27】タレントの三上悠亜が27日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】三上悠亜「似合う」と話題の新ヘア
三上は「エクステ取りました」と添え、鏡越しの自撮りショットを公開。胸元までの長さのロングヘアから、肩ラインのセミロングにイメージチェンジした姿を見せた。
この投稿に、ファンからは「小顔が際立つ」「どんな髪型も似合う」「イメージ変わる」「可愛すぎる」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】三上悠亜「似合う」と話題の新ヘア
◆三上悠亜、新ヘアでイメージ一変
三上は「エクステ取りました」と添え、鏡越しの自撮りショットを公開。胸元までの長さのロングヘアから、肩ラインのセミロングにイメージチェンジした姿を見せた。
この投稿に、ファンからは「小顔が際立つ」「どんな髪型も似合う」「イメージ変わる」「可愛すぎる」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】