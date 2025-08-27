ねぐせ。が、地元 名古屋 COMTEC PORTBASEにて主催フェス『ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」』を2026年3月29日に開催する。

本情報は、本日8月27日に行われたライブのMCで告知されたもの。本フェスは、代表曲「グッドな音楽を」のサビのフレーズからとったタイトルが付けられ、“地元 名古屋でホットでグッドな音楽を届ける”というスローガンを掲げて開催される。また、本フェスには全10組が出演予定とのことで、出演アーティストは追って発表される。

さらに、本日より“スーパー愛し隊！”のチケット先行受付がスタート。本先行は日本武道館ワンマンライブのLIVE Blu-ray／DVDに封入されている会員証を持っている人のみ応募ができるものとなり、オフィシャルHP抽選先行は9月1日から開始となる。

なお、ねぐせ。は11月に全国9都市10公演を回る対バンツアーや、九州ワンマンツアーなども控えている。

（文=リアルサウンド編集部）