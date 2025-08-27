神戸がJ３相模原との死闘を制す！ 町田が鹿島とのJ１上位対決で３−０完勝！ 広島、FC東京もベスト４進出！【天皇杯・準々決勝】
天皇杯は８月27日、準々決勝の４試合が各地で開催された。
J１で３位のFC町田ゼルビアと２位の鹿島アントラーズのリーグ上位対決は町田に軍配。増山朝陽、藤尾翔太、下田北斗がネットを揺らし、相手を寄せ付けず３−０の完勝を飾った。
サンフレッチェ広島は名古屋グランパスと激突。田中聡の２ゴール、中島洋太朗、中野就斗の得点で４−２と勝利を収めた。
昨季王者のヴィッセル神戸は、J３勢で唯一勝ち上がったSC相模原と対戦。先制される展開も、小松蓮のゴールで追いつき、１−１で突入のPK戦を制した。
FC東京は浦和レッズに２−１で勝利。42分に失点も後半にマルセロ・ヒアンの２得点で逆転に成功し、ベスト４進出を果たした。
天皇杯の準々決勝の結果は以下のとおり。
町田 ３−０ 鹿島
名古屋 ２−４ 広島
FC東京 ２−１ 浦和
相模原 １(2PK4)１ 神戸
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
