¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê£´£´¡Ë¤¬£²£·Æü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥ê¥Ã¥·¥å¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Ì¼¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï¡¢´õ¶õ¤¬Îø¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖµÕ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤½ê¤ÇÉÕ¤²ñ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬·ù¤À¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÏÄÔ¤È¤Î¸òºÝ¤ò¿Æ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¡×¤Î»³ËÜ¹À»Ê¤Ë¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ä¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¾Ç¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á·ë¹½¤Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´ÉôÏÃ¤·¤Þ¤¹¤è¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤À¡Ù¤È¤«¡Øº£Îø¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¤«¤¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Ì¼¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´õ¶õ¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÎéµ·¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Äã»ÑÀª¤Ê¤Í¡¢¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÈÄÔ¤È°ã¤¦»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤â¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸·¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¡Ø¶ìÏ«¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤éËÍ¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÉÃ¤ÇÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö£Ó£Î£Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ã¤ÆÄêµÁ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Èµ¿Ìä¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£