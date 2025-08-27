CLAN QUEENが、新曲「MONOPOLY」を9月3日に配信リリースする。

（関連：Chevon、地元札幌で結成3周年を華々しく祝う CLAN QUEENとw.o.d.を招いた自主企画『よしなに2024』）

同楽曲は、サーカスのような煌びやかさの中に、暗く危うさの漂う雰囲気が蔓延する、CLAN QUEENらしさが詰め込まれた新曲。何をやっても満たされない渇きを感じさせる歌詞とは裏腹に、ハイパーポップをも取り込んだオルタナティブで華やかなアレンジで構築され、よりスリリングで危ういサウンドに仕上がっているという。また同楽曲は、全公演のチケットが完売し、先日終了した『2nd ONE MAN TOUR "NEBULA"』の追加公演となったKT Zepp Yokohama公演にてサプライズ披露された。

あわせて、クワハラヨシユキとの初タッグで制作されたジャケット写真を公開。さらに、本日8月27日より各ストリーミングサイトでのPre-Add／Pre-Save（配信予約）もスタートしている。

なおCLAN QUEENは、11月、12月に『2MAN LIVE”MIRAGRAM”』を開催。チケットは、『2nd ONE MAN TOUR "NEBULA"』来場者対象の先行と、ローチケのプレリクエスト先行を受付中だ。

（文=リアルサウンド編集部）