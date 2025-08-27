

OCHA NORMA

ハロー！プロジェクトに所属する８人組アイドル「OCHA NORMA」（オチャ ノーマ）が、約１年ぶりとなる 5thシングル『女の愛想は武器じゃない／学校では教えてくれないこと』（両A面）を8月27日に発売。リリース当日となる27日には、「池袋・サンシャインシティ 噴水広場」(東京) で新曲の発売記念のミニライブ＆お見送り会イベント（2公演）を開催した。

【写真】OCHA NORMAミニライブ＆お見送り会イベントの模様

今回のイベントでは開演前に囲み取材が行われ、メンバーがステージ上でマスコミの質問に回答。10月15日に実施されることが決まった、グループ初となる単独での日本武道館公演への想いを語ってくれた。

シングルの発売日を迎え、リーダーの斉藤円香は「1年ぶりのシングルということで、メンバー全員が気合入っています！」と、現在の率直な思いを口にし、「力強くて、かっこいい曲。ミュージックビデオでは、かわいくて、かっこいい、OCHA NORMA が見られるので、ぜひ注目してほしい！」と新曲『女の愛想は武器じゃない』を早速PRする。

ほかのメンバーも「今をかわいく生きる女の子たちの応援ソング。お守りのような楽曲です」（北原もも）、「どんな女の子にも響く歌詞。いろいろな方に聞いてほしい」（米村姫良々）と同曲の聴きどころアピールしていく。また、もう一つの新曲『学校では教えてくれないこと』では、窪田七海が「明るくキャッチーな楽曲で、サビではファンの皆さんとコール&レスポンスが楽しめます 。歌詞には学生時代に思っていたことや、今でも感じるあるあるが詰まっています」と笑顔をみせてくれた。

また、メンバーはグループの知名度を上げるためにSNSに力を入れているといい、北原は「インスタグラムのリール動画を工夫して頑張っているので注目してほしい」とニッコリ。中山夏月姫は「カンジャンケジャンを食べに行く日のメイクや電気屋さんに行く日のメイクなど、目に留まりやすい動画をアップしています」と話すと、広島県出身で広島東洋カープが大好きという広本瑠璃は MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島で始球式を目指して練習を重ねており、その様子をインスタグラムでアップしているという。その会話の流れで、広本はピッチングフォームをマスコミの前で披露。意外にもきれいなフォームに関係者からは拍手が起こるも、本人は「あんまり足が上がらなかったし、後ろから投げられなかった。60点くらいですね」と辛口採点。

最後に、10月15日に武道館公演が決定したことを問われると、斉藤は「ずっと武道館に立つことが夢だったので、現実なのか、いい意味で受け止めきれなかった。でも、成長したOCHA NORMAを武道館で見せられるように頑張りたい！」と宣言。米村も「オープニングアクトで武道館に何度か立たせていただいていますが、やっぱり憧れの舞台。近くで先輩方のパフォーマンスを見ていた分、自分たちにもキラキラしたステージができるのかが不安。でも、47都道府県ツアーを巡りきったメンバーなので、成功できるはず。たくさんの方に来ていただきたい！」と、残り２ヶ月をきった武道館公演にむけて、決意を新たにしていた。

その後、 「OCHA NORMA」は、平日にも関わらず、会場に集まったファンの前でライブをスタート。いきなり最新曲『女の愛想は武器じゃない』を披露し、会場を沸かせる。同曲は女性の内心をさらけ出したような歌詞と、力強いサウンドのロックチューンが特徴。彼女たちの前へ進んでいくという内に秘めた強い意志を感じさせる楽曲だ。続けて、今回の新曲にアディショナルトラックとして収録されている『わかってるっつーの！』（通常盤A収録）、『黙ってついてこい！』（通常盤B収録）をパフォーマンス。そしてメジャーデビューシングル『恋のクラウチングスタート』では、米村の「On yourmarks」の掛け声に合わせて会場から大きな歓声が起こるなど、ライブは盛り上がりをみせていく。

MCのターンでは、新曲の聞きどころをメンバーがファンに向けてPRしていく。米村は「『女の愛想は武器じゃない』の冒頭の“ろこみく（筒井澪心・西崎美空）”ですね」とキッパリ。筒井と西崎の曲の歌い出しを「ガツンと迫力のある歌声は、私も最初聞いたときにシビれた」と絶賛する。また、西崎は『学校では教えてくれないこと』のおすすめポイントを「サビのコール＆レスポンス」とコメント。すでにリリースイベントを通じて同曲のコール＆レスポンスを実践しているが、「皆さんの実力を知っているから、もっといけると思う！」とファンをあおり、「今日も披露するかもしれないので、そのときは本気を見せてくれたら嬉しい」と懇願していた。

その勢いのまま『学校では教えてくれないこと』を披露する。先に歌った『女の愛想は武器じゃない』とは違う、ワチャワチャとした等身大の彼女たちに触られる楽曲だ。西崎の願いが通じたのか、サビのコール＆レスポンスではファンのボルテージは最高潮に達し、今日一番の盛り上がりをみせていた。こちらの曲は毎週土曜朝７時テレビ東京「イニミニマニモ」内にて放送中のTVアニメ「学校では教えてくれない大切なこと」の主題歌としても注目されている。最後に再び、『女の愛想は武器じゃない』を披露し、ライブを締めくくった。

先月にはグループ初となる海外（香港）公演を成功させた「OCHA NORMA」。2023年10月からスタートしたツアーでは、47都道府県での公演を達成。今年6月7日に千秋楽を迎え128公演を完走し、グループとしての結束力・パフォーマンスはさらに向上している。また、Amazon Prime Video で配信中のドラマ「笑ゥせぇるすまん」に米村、西崎、北原、筒井がアイドル役で出演するなど、多方面で躍進中だ。今回の新曲を武器に、10月15日に控えている初の単独日本武道館公演に向けて、さらに進化・躍進していくことだろう。セットリストOCHA NORMA 5thシングル「女の愛想は武器じゃない/学校では教えてくれないこと」発売記念 ミニライブ＆お見送り会イベントM1 女の愛想は武器じゃないM2 わかってるっつーの！M3 黙ってついてこい！M4 恋のクラウチングスタートM5 学校では教えてくれないことM6 女の愛想は武器じゃない