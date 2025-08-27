8月24日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、長年にわたりサッカー日本代表を支えてきた西芳照シェフが出演。かつての日本代表選手のなかでも、得に“こだわり”の強かった選手を暴露しスタジオを大いに盛り上げた。

【映像】本田圭佑の“クセ強”エピソード

番組MCで日本代表OBの槙野智章は、西シェフがジーコ監督のために開発したという特製ハンバーグを夢中でペロリ。「日本代表の食事会場を思い出す」と振り返ると、西シェフは当時の槙野について「（なかなか部屋に）帰らない。一番うるさいですね」と苦笑した。

当時、遠征時の槙野の食事テーブルには本田圭佑や長友佑都、吉田麻也、岡崎慎司、香川真司、原口元気、宇佐美貴史ら錚々たるメンバーが揃っていたそうで、同じく代表OBの安田理大も思わず「クセ強い奴ばっかりやん！」とツッコんだ。

ここで進行役の西澤由夏アナが「食へのこだわりが強かった選手は？」と尋ねると、西シェフは「まず本田さんですね」と即答。本田は「パプリカとビーツを必ず出してくれ！」と言っていたそうで、安田は「クセ強っ！ビーツって俺人生であんま食べたことないけどな！？」と再びツッコんでいた。

さらに安田は「たしかに本田圭佑は食へのこだわりがハンパなかった」と振り返り、「北京五輪のとき、ホテルの従業員を呼び出して、“もっと水の量を減らして米を炊け”みたいな指示を出していた」と、驚きのエピソードを暴露。すると「ほんまに次の食事から米が硬くなった」とのことで、海外遠征中であってもマイルールを徹底するストイックさが“世界の本田”を作り上げた（？）エピソードを紹介していた。

（ABEMAスポーツタイム）