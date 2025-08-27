「相変わらずのムチムチ感」小嶋陽菜、超ミニ丈ショーパンから美脚あらわでファン歓喜！ 「太もも最高」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは8月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】小嶋陽菜の超ミニ丈ショーパン姿
ファンからは「脚も細くて綺麗過ぎます」「太もも最高」「相変わらずのムチムチ感が素敵」や「コーデ可愛いなぁ」「マリンルックかわいい」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】小嶋陽菜の超ミニ丈ショーパン姿
「マリンルックかわいい」小嶋さんは「旅の投稿に戻ります?!」とつづり、フランス・マルセイユで撮影した11枚の写真と1本の動画を公開。Tシャツに丈の短いショートパンツを合わせたモノトーンなコーディネートです。美しい脚があらわになっています。
ファンからは「脚も細くて綺麗過ぎます」「太もも最高」「相変わらずのムチムチ感が素敵」や「コーデ可愛いなぁ」「マリンルックかわいい」といった声が寄せられました。
「デートしてるみたいで最高だ！」8月17日の投稿でも、マルセイユで撮影したショットを公開した小嶋さん。こちらでも美しい脚が見えており、ファンからは「あなたは女神です」「デートしてるみたいで最高だ！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)