2023年WBC日本代表メンバーの交流に言及

米大リーグのカージナルスでプレーするラーズ・ヌートバー外野手が米メディアのインタビューに登場。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表の一員としてプレーしたが、その後に日本人選手たちと築いた絆を明かしている。

ヌートバーは米ポッドキャスト番組「ザ・ダグアウト・ディスカッション」のYouTube動画に出演。司会を務めるクリス・ローズ氏から、23年のWBC出場後の日本代表との関わりについて質問を受けている。

ローズ氏が「WBCでこんな風に生涯の友となる人たちと友情を育むことができたのは、すごくアメージングなことだよね？」と、ドジャースの大谷翔平投手らとの関係について質問すると、ヌートバーは「間違いなくそうだ。何人かとすごく仲良くなったし、米国に来ている彼らは素晴らしいよ」と即答している。

特に大リーグでプレーする選手たちとの関係は良好のようで、「僕の母が彼らと友達になっているのも関係を築く助けになっていると思う」家族ぐるみの付き合いを告白。「前回僕がロスに帰って来た時にショウヘイとヤマモトを実家のディナーに招待したんだ。ショウヘイはその前日にデッドボールを受けたので来られなかったけど、ヤマモトは来てくれて。彼と僕の母はとても仲がいいんだ」と明かした。

奇しくも収録前日だった今月4日（日本時間5日）のドジャース戦では、一塁走者・大谷の目の前で、チームを救うダイビングキャッチを披露した。ヌートバーは「昨日、プレーの後にショウヘイが僕を見て“やってくれたな”ってジェスチャーをしていて、試合中にお互いに笑っていたよ」と、直近の交流を披露。「全然知らない外国人の僕が日本に行って、誰も知り合いがいない状態でスタートしたWBCで築いた関係はとてもクールだ」とWBCが育んだ友情を感慨深そうに振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）