各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#84 伊藤紀子」

千葉・青葉の森公園芸術文化ホールで今月開催されたボディコンテストのサマースタイルアワード東京予選。Beauty fitness model short部門では、伊藤紀子が優勝した。

Beauty fitness modelのオーバーオールチャンピオンにも輝き、ベストステージング賞も受賞。“3冠”に「めっちゃうれしいです」と笑顔がはじけた。

2児の母で、ボディメイクのきっかけは6年ほど前。産後に太ってしまい、ジムに通い始めた。「2人目の妊娠中に75キロくらいあって、そこから落としました。（子供からは）『頑張って、1位とって来てねママ』って応援してもらえます」。普段はパーソナルトレーナーとして活動する。

「前まではお尻を褒められることが多かったんですけど、最近は肩が多いです。大きくなったねとか、きれいになったねとか」

外見はもちろん、内面も変わった。「自分にいい影響ばかり。明るく元気になったし、ポジティブに考えられるようになったし、ちょっと嫌なことがあっても気にしなくなりました」。心も体もまだまだ磨きをかける。



（THE ANSWER編集部）