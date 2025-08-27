ショウガの香りとハチミツの甘みに包まれる「クラフトボス アップルジンジャーエール」試飲レビュー
サントリーから、リンゴとジンジェーエールを組み合わせた炭酸飲料「クラフトボス アップルジンジャーエール」が登場しました。コンビニエンスストアで見かけたので実際に買って飲んでみました。
クラフトボス アップルジンジャーエール 500mlペット 商品情報（カロリー・原材料） サントリー
https://products.suntory.co.jp/d/4901777438934/
原材料には、果汁(リンゴ、レモン)やハチミツなどが使われています。
カロリーは100ml当たり31kcal。1本500ml当たりだと155kcalです。
中身はカラメルの色合い。飲む前からショウガが強く香ります。飲んでみるとショウガの辛さは意外と控えめで、どちらかというとリンゴとハチミツのねっとりとした甘さが舌に残る味わい。飲んだ後にショウガの香りがスッと抜けていく感じがあります。ピリッと辛いジンジャーエールを期待すると肩すかしを食らうかもしれませんが、しっかり香るジンジャーと甘めな味付けでこれはこれでアリだと感じる一品でした。
「クラフトボス アップルジンジャーエール」の価格は税別170円です。Amazon.co.jpでは、24本入りが税込2544円で販売されています。
Amazon.co.jp: サントリー ボス BOSS クラフトボス アップルジンジャーエール 炭酸飲料 500ml×24本 : 食品・飲料・お酒