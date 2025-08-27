¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀÐÀî¿¿Í¤¡¢»×¤ï¤º¡ÈÊÑ´é¡É¤Ë¤Ê¤ëÄÁ»ö¡¡¥µ¡¼¥Ö¤¬Áê¼ê¤ÎÇØÃæÄ¾·â¡Ä3ÀïÁ´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¡Ö¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°Âè3Àï
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï27Æü¡¢¥¿¥¤¤Ç½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°Âè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±8°Ì¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ë3-1¡Ê25-23¡¢30-28¡¢23-25¡¢25-18¡Ë¤Ç¾¡Íø¡£Âç²ñ2Ï¢ÇÆÃæ¤Î½÷²¦¤ò²¼¤·¡¢3ÀïÁ´¾¡¤ÎÁÈ1°Ì¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¼ç¾¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î19ÆÀÅÀ¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡È¥Ó¥Ã¥¯¥ê´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÄÁ¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¡¢8-6¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Î¥µ¡¼¥Ö¤¬¥³¡¼¥È±ü¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¥Ö¥¥ê¥Ã¥Á¤ÎÇØÃæ¤ËÄ¾·â¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¦¥È¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¡£»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÐÀî¤âÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¡ÈÊÑ´é¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¼ç¾¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ò¤±¤ó°ú¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Î29ÆÀÅÀ¤ËÂ³¤¡¢¤³¤Î»î¹ç¤â¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î19ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÏU-NEXT¤Î»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÍ½Áª¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê1°ÌÄÌ²á¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î2Àï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆþ¤ê¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÁ´°÷¤¬½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ê¥µ¡¼¥Ö¤Ï¡Ë¾¯¤·¥ß¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥µ¡¼¥Ö¤ò¹¶¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥É¥ë¤ÎÂÇ¿ô¤â¸º¤ë¤·¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£Æü¤ÏÁ´°÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¡¼¥Ö¤Ç¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷²¦¤ò²¼¤·¤ÆÂç²ñ3Ï¢¾¡¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯18°Ì¤Î³«ºÅ¹ñ¥¿¥¤¤È¤Î·ãÆÍ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤Î¥Û¡¼¥à¡£´¿À¼¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£À¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤È»÷¤¿¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÂÐ±þ¤·¡¢¹¶¤á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Ï2010Ç¯¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
