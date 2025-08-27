日経225先物：27日22時＝90円安、4万2410円
27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円安の4万2410円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては110.27円安。出来高は1946枚となっている。
TOPIX先物期近は3060.5ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.24ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42410 -90 1946
日経225mini 42410 -90 46097
TOPIX先物 3060.5 -7.5 4406
JPX日経400先物 27470 -55 244
グロース指数先物 776 -1 166
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
