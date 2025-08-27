　27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円安の4万2410円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては110.27円安。出来高は1946枚となっている。

　TOPIX先物期近は3060.5ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.24ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42410　　　　　 -90　　　　1946
日経225mini 　　　　　　 42410　　　　　 -90　　　 46097
TOPIX先物 　　　　　　　3060.5　　　　　-7.5　　　　4406
JPX日経400先物　　　　　 27470　　　　　 -55　　　　 244
グロース指数先物　　　　　 776　　　　　　-1　　　　 166
東証REIT指数先物　　売買不成立

