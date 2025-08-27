羽織るだけ → 一気にオシャレ！【しまむら】高見えすんごい♡「淡色カーデ」

夏から秋の着こなしへ徐々にシフトしていくとき、ワードローブに備えておきたいのは軽やかに羽織れるカーディガン。半袖なら晩夏にも取り入れやすく、着こなしの幅をぐっと広げてくれます。【しまむら】のかぎ針編みのカーデは、淡色 & 透ける素材で高見え。羽織るだけで抜け感が出て、コーデをオシャレに導いてくれそうです。

さっと羽織るだけでオシャレ度が急上昇

【しまむら】「エリツキカギバリカーデ」\1,639（税込）

ナチュラルな淡色が優しげで、ほんのり甘さをプラスしてくれるかぎ針編みのカーディガン。透け素材に襟付きのディテールが可愛らしく、「シンプルなコーデに合わせるだけで一気にオシャレになる」と@chii_150cmさんも絶賛しています。品のあるデザインながらプチプライスで「お値段お安すぎて衝撃だよね」と高評価。ラフなパンツスタイルも、このカーデがあれば一気にお出かけコーデに。

ボタンを留めればプルオーバー風の着こなしも

前ボタンを留めればプルオーバー風に着られるから、ワンピースのインナーにしてお出かけコーデにも活用できます。淡色の優しいトーンで肌なじみよく、女性らしさも引き立ててくれそうなのが魅力。レイヤードスタイルもサマになります。

