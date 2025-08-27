◇プロ野球セ・リーグ 広島3-2巨人(27日、マツダスタジアム)

巨人が広島に連敗で借金1となりました。

巨人は初回、先頭の泉口友汰選手がヒットで出塁しますが、浅野翔吾選手は空振り三振、中山礼都選手はダブルプレーに抑えられ、先制とはなりません。

2回から5回にかけては広島の先発・大瀬良大地投手に苦しみ、無安打に抑えられます。

すると5回ウラ、巨人先発の森田駿哉投手が先頭から連打を許しノーアウト2、3塁のピンチを招きます。ここで2番・ファビアン選手に2点タイムリーを浴び、先制を許しました。

さらにキャッチャー・岸田行倫の送球ミスの間にランナーは3塁に進塁。森田投手は1アウトを奪ったところで降板し、2番手の船迫大雅投手が犠牲フライを許したため、この回合計3失点となりました。

その後巨人打線は6回、岸田選手と泉口選手がヒットで出塁し、この日初めて得点圏にランナーを置きます。このチャンスで浅野翔吾選手が大瀬良投手のカットボールを跳ね返しレフトへタイムリー、2点を奪いました。

しかし、7回から継投に入った広島投手陣から得点が奪えず、9回は相手のエラーなどで1アウト1塁3塁とし、森浦大輔投手を攻めましたがリチャード選手がファーストゴロ、さらに3塁ランナーが本塁タッチアウトとなり、巨人ベンチはリプレー検証を求めましたが判定は変わらず2−3で敗れました。

広島にカード負け越しとなった巨人は前のカードから3連敗で借金1となりました。