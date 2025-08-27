完売前に急げーーーッッ！！【3COINS】スタイリッシュで機能的◎「防災グッズ」

豪雨や地震・津波などの自然災害が増えている昨今。対策は万全にしつつ、1日1日を大切に思いっきり楽しみたいところ。そこで今回は、【3COINS（スリーコインズ）】の「防災グッズ」の中から、旅行先やアウトドアなどでも活躍間違いなし！ フェーズフリーに使える優秀品をご紹介します。

持ち運びもOK！ 設置場所を選ばない「もしもの時LEDライト3個セットリモコン付」

安全・安心に欠かせない灯を確保する時に重宝するのは、「もしもの時LEDライト3個セットリモコン付」\880（税込）。配線不要なので、家の中なら避難経路にそって取り付けたり、お出かけ時は車内やテント内に置いたりするのもあり！ 3個セットなので、すぐに使わない時は非常用バッグにストックするのもGOOD！

1個で3役！？「《新機能SOSブザー付き！》手回し式スマホ充電ラジオライト」

ラジオ・充電器・ライトとして使える「《新機能SOSブザー付き！》手回し式スマホ充電ラジオライト」は、\2,750（税込）。平常時にはUSB充電もできますが、緊急時に備えてハンドルを回して発電ができるだけでなく、ソーラーパネル付きなのも嬉しいポイント。約高さ6.6 × 幅13.1 × 奥行き5.3cm、約228gとコンパクトなのも◎

どちらもスタイリッシュなので日常使いもしやすく、緊急時にも欲しい機能がしっかりついた優れもの。注目されると品薄や売切れになる可能性があるので、見つけたら即買いがおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

