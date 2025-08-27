「フリオーソレジェンドカップ・Ｓ３」（２７日、船橋）

世代交代を印象づける８馬身差だ。２番人気のサントノーレがマイペースの逃げでライバルを圧倒。昨秋の戸塚記念以来になる重賞４勝目を決めた。２番手を追走した１番人気のキングストンボーイがそのまま２着。上位２頭が「第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２」（１０月１日・船橋）への優先出走権をゲットした。３着に６番人気のホウオウトゥルースが追い込んだ。

最内枠からすんなりハナを奪ったサントノーレのまさに独壇場だった。テンから１２秒台のラップを刻み、ラスト３Ｆも次位に０秒６差の最速３６秒５でまとめられてはなすすべもなかった。「まずは結果を出せてホッとしています」と口を開いた矢野貴は、「返し馬の時からパワーがみなぎっていたし、自信を持って受けて立とうと思って乗りました」と胸を張った。

３歳春の京浜盃でＪＲＡ勢を圧倒。春のクラシック制覇へ夢を抱かせたが、ケガで棒に振った苦い経験がある。斤量２キロ差はあったが２番手から唯一勝負を挑んできた実力馬キングストンボーイを直線で突き放す一方。これまでのうっぷんを晴らすかのような圧巻の走りに「陣営はもっとデカイところを（勝ちたい）、と思っているし、それに応えたい」と前を見据えた。

前日のスパーキングサマーＣに続く２夜連続の重賞Ｖとなった荒山勝師は「きょうは普通に勝ってもらわないと困ると思っていた。見た目に迫力が出てきたね。南関を代表する馬になってもらいたい」と思いを吐露。大目標・ＪＢＣクラシック（１１月３日・船橋）へ直行する。来るべき大舞台へ、しばし英気を養う。