£Ä£å£Î£Á¡¦»³ËÜ¤ÎÉé½ý²Õ½ê¤Ïº¸Éª¡¡Ï»²ó¼éÈ÷¤«¤éÂà¤¯¡¡»°±º´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¡£ËÜ¿Í¤â¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£±¡Ý£²ºå¿À¡×¡Ê£²£·Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦»°±º´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Ï»²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÂà¤¤¤¿ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤Î»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÁö¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿±Æ¶Á¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¤âËÜ¿Í¤â¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Çº¸Éª¤òÄË¤á¤Æ¡¢¤¤¤Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï»Í²ó¤Î¼éÈ÷¤Çº¸ÏÓ¤òÄË¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡££±»à°ìÎÝ¤«¤éºå¿À¡¦Âç»³¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¿¹²¼¤¬°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤ËÆÍÆþ¤·¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£ÊÖµå¤ò¼õ¤±¤¿»³ËÜ¤¬¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤¬¥ß¥Ã¥È¤ÈÁö¼Ô¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤·¤Æº¸ÏÓ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ß¥Ã¥È¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ÆÀ¸´Ô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢»³ËÜ¤Ïº¸ÏÓ¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø²¼¤¬¤ê¡¢¼£ÎÅ¸å¤Ë»î¹ç¤ËÉüµ¢¡£»³ËÜ¤Ï»Í²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÅê¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢¸Þ²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£