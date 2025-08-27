影山優佳、オフショル×ミニ丈でほっそり美脚披露「リムレス似合う」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】元日向坂46の影山優佳が27日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿の写真を公開し、話題を呼んでいる。
影山は「迷宮の（少しだけありそうな）十字路」とつづり、十字路の前で撮影した私服姿を公開。グレーのオフショルダーワンピースにハイソックス、ローファーを合わせたコーディネートで、ほっそりとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「リムレス似合う！」「スタイル抜群」「脚が細くて綺麗」「可愛すぎる」「大人っぽい雰囲気も素敵」「私服もおしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
