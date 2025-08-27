親友とのルームシェア、楽しい日々に立ち込め始める“違和感”｜自己中友人と縁を切った話【ママリ】

親元を離れることになった桃子は、明るく元気なカナとルームシェアをすることに。最初こそは楽しい日々でしたが、次第にカナに振り回され始め…。その違和感は、やがて大きな亀裂に発展します。『自己中すぎる友人と縁を切った話』第1話をごらんください。

一人暮らしが心細い中、友人・カナとルームシェアをすることになった主人公・桃子。しかし楽しい日々は、長くは続かなかったのです。

明るい友人、カナ

私は桃子。これは、まだ私が二十代前半だった頃の話です。初めて親元を離れて一人暮らしを始めることになり、期待と同時に、不安でいっぱいでした。そんな私に、たまたま同じ職場だった友人・カナが声をかけてくれたんです。



「ねぇ、桃子。もしよかったら、私とルームシェアしない？」



カナは遠方の出身でもともと一人暮らしをしており、家賃が苦しいという理由からルームシェアを提案してきたのです。カナは、いつも明るくて、誰とでもすぐに打ち解けられるような魅力的な子でした。



正反対の私たちでしたが、ウマがあったのか意気投合するのも早くて。カナからの誘いは、まさに渡りに船。一人暮らしの不安が吹き飛んで、私は二つ返事で「うん！」と答えました。今思えば、あの頃から、私はカナの都合の良さに、少しずつ取り込まれていたのかもしれません。



一緒に住み始めた最初の頃は、何もかもが新鮮で楽しかったです。夜中までお菓子を食べながら恋バナをしたり、休日に一緒にスーパーへ買い出しに行って、安い食材で腕を振るったり。どちらかの仕事が休みの日には、互いに「今日の夜ご飯は何にしようか？」とLINEでやり取りするのも、楽しみの一つでした。一人暮らしだときっと不安でたまらなかったんだろうな、とも考えると私はカナの存在にとても感謝していました。



カナ「今日仕事おわり、何食べたいー？」

私「んー、カレーとかどう？材料買って帰るよ！」



そんな風に、私たちは、まるで本当の姉妹のように仲良く過ごしていました。お互いの悩みを打ち明けたり、時にはくだらないことで大笑いしたり。このころは、カナと出会って、ルームシェアを始めて「本当によかった」と心から思っていました。

だんだんと立ち込める違和感

しかし、そんな楽しい日々の中で違和感も覚えるようになりました。



例えば、家賃や光熱費の支払いです。カナは「ごめん、今月ちょっと厳しいかも」と言って、支払いが遅れがちになることも。そのたびに私が立て替えたり、支払いをしたりしていました。最初は「まあ、友達だし、お互い様かな」と思っていたんです。



でも、カナは支払いを遅らせている間に、新しい洋服や化粧品を堂々と購入。その姿に、なんだか腑に落ちない気持ちになることもありました。そのことをカナに問いただすと「それは前から欲しかったやつで…」と、悪びれる様子もなく笑うだけ。正直このあたりから感性が合わないのかも…とは思っていました。



それでも、カナの屈託のない笑顔を見ると、それ以上は何も言えなくなってしまうんです。私は、このルームシェアが、この友情が壊れてしまうことが怖かったのかもしれません。カナは少しずれている子でしたが、明るくてこちらが元気になるような子でした。彼女との友情は、私にとってかけがえのないものだったのです。



しかしそんな小さな違和感は、時が経つにつれて、次第に大きな亀裂へと変わっていくことになるなんて、この頃の私は知る由もありませんでした―――。

あとがき：こんな人いますよね…。

友人としては仲良くできても、一緒に暮らすとしたら別問題。そんな人はたくさんいますよね。しかしカナの問題は、ルームシェア上かなり厄介なこと。あなたならこんな違和感を覚えた時、相手にどうアプローチしますか？



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: kgrddm

（配信元: ママリ）