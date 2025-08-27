Image: Xbox

ついに出ます、ポータブルXbox。

ドイツ・ケルンで開催された世界最大規模のゲームショーGamescomにて、米マイクロソフトは、ASUSと共同開発したポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」とその上位モデル「ROG Xbox Ally X」を発表しました。

発売は、米国、ヨーロッパ、アジアなどで2025年10月16日を予定しており、価格と予約開始日については「今後数週間のうち」に発表されると、ASUSはプレスリリースで伝えています。

OSは「Xbox化した」Windows 11

Image: ASUS

「ROG Xbox Ally」シリーズは、OSに「Xbox化されたWindows」を採用するとのこと。

このOSは通常のWindowsよりも、XboxアプリやSteam、Epic Games Storeといったサードパーティのランチャーからゲームを起動しやすくなるはず。また、必要に応じてXbox化Windowsと通常版のWindows 11をデュアルブートが可能で、新しいXboxメニューからは利用できないアプリにアクセスすることもできます。

さらに、マイクロソフトはValveの「Steam Deck Verified」バッジに似た「携帯機互換プログラム」にも取り組んでいます。ゲームごとに、「ハンドヘルドに最適化」されている（標準のコントローラーレイアウトで動作する）か、「大部分が互換性あり」（多少の調整が必要）か、をラベル表示する予定です。

モデルごとの仕様と共通点

白いボディの「ROG Xbox Ally」は、より高性能な「ROG Xbox Ally X」と比べた場合、下位にあたる入門モデルですね。「ROG Xbox Ally」には「AMD Ryzen Z2 A」プロセッサが搭載されています。

仕様上、このチップはSteam Deckとほぼ同等の性能と言えるでしょう。これはAMDが2019年に発表したZen 2マイクロアーキテクチャをベースにした4コア8スレッドのチップで、8基のRDNA 2 GPUコアを備えています。また、メモリーは16GB、ストレージは512GBです。

上位モデル「ROG Xbox Ally X」のプロセッサは、AMDの「Ryzen Z2 Extreme」です。このチップは、AMDの最新Zen 5 CPUアーキテクチャに基づいた8コア16スレッド。グラフィック性能も最新のRDNA 4ではないものの、16基のRDNA 3.5 GPUコアを備えており、32GBのRAMと1TBのストレージを搭載。2024年に登場した「ASUS ROG Ally X」と同じく80Whのバッテリーを内蔵し、設定次第でプレイ時間を延ばせます。また、マイクロソフトは、「Xbox Ally X」がAIアップスケーリングの「Microsoft Automatic Super Resolution」を活用し、パフォーマンスを向上させることも示唆しています。

なお「ROG Xbox Ally」と「ROG Xbox Ally X」に共通する仕様は、7型フルHD液晶（1080p、IPS、500ニト、リフレッシュレート120Hz）のディスプレイです。

マイクロソフトによれば、今後のアップデートで起動時間の高速化やバッテリー寿命の改善が図られ、さらに「ドッキング体験の強化」によって、モニターやテレビに接続した際の使い勝手も向上する見込みだといいます。

想定価格は10〜15万円

Image: ASUS

7月には、ヨーロッパの顧客向けに想定される「ROG Xbox Ally」の価格情報が出回っています。「ROG Xbox Ally」は600ユーロ（約10万3000円）、「ROG Xbox Ally X」は900ユーロ（約15万5000円）。これらの価格は、EUにおけるASUSから出ている現行のROG AllyやROG Ally Xに近い価格です。アメリカをはじめとする他国での価格が、これと一致するかどうかはわかりません。

これまでは、関税がPCの供給網に混乱をもたらし、メーカーが価格を引き上げる原因となってきました。ASUSは、かつて正式な告知をしないままROG Ally Xの価格を900ドルから1000ドルに引き上げたことがありますが、それはドナルド・トランプ大統領が世界的な大規模関税を発表した数カ月後のこと。

楽観的な見方をすれば、マイクロソフトが数年ぶりの新しいゲーミングハードを安く提供する方法を模索しているのではないか...と期待はできます。もしXbox Ally Xが本当に他のポータブルゲーミングPC並みに高額であれば、熱心なPCゲーマーしか購入しないプレミアム製品になってしまうでしょう。

また、この機種はより優れたOLEDディスプレイを搭載する「Lenovo Legion Go 2」といった、今後登場予定のポータブルゲーミングPCとも競う必要があります。

Xbox Allyは少なくとも、550ドル（日本では8万4800円）のベースライン「Steam Deck OLED」や、600ドルの「Lenovo Legion Go S」と同じくらいの価格帯でなければ、まだ黎明期にあるポータブルゲーミングPC市場でシェアを獲得するチャンスはないでしょう。