ルナソル新作♡自由に仕上げるベースメイク3品目が9月5日発売

ルナソルから、光を操り自由自在に美しい肌に仕上げる新ベースメイク3品目が2025年9月5日（金）に発売されます。高カバーのリキッドコンシーラー「シームレスコレクティングリクイド」（4,400円税込）、黄みを補正し透明感を引き出す「クラリティスキンプライマー」（4,950円税込）、立体感を演出するシェーディングペンシル「シークレットシェイド」（3,960円税込） 。ぜひチェックしてみてね♡

光で整えるコンシーラー



「ルナソル シームレスコレクティングリクイド」は、ベージュタイプで高カバー、カラータイプで透明感を演出。薄くのびて肌になじむフレキシブルカバー処方でシミや色ムラをしっかりカバー。

美容液成分配合で、塗布中も潤いをキープし、4,400円（税込）で手軽に理想の肌を実現します。

トーンアップ＆毛穴カバー



「クラリティスキンプライマー」は、青みピンクベースとバイオレットパールで黄みを打ち消し透明感をアップ。毛穴や凹凸もスムースに整え、30g・4,950円（税込）で美しい肌印象をキープ。

単品でもファンデなしでクリアな仕上がりを楽しめます♪

影で立体感を演出



「シークレットシェイド」は、透けるようなグレイッシュカラーで自然な陰影をつくるシェーディングペンシル。丸みのある楕円芯で、太さや細さを自由に調整可能。

3,960円（税込）で顔のパーツを引き立て、透明感と立体感の両立を叶えます。

ルナソルで思い通りの美肌を♡



光を操り、色ムラや凹凸をカバーしながら立体感を与えるルナソルの新ベースメイク。

シームレスコレクティングリクイド（4,400円税込）、クラリティスキンプライマー（4,950円税込）、シークレットシェイド（3,960円税込）の3種類がラインアップ。

肌悩みを自然に補正し、透明感あふれる美肌を演出して、毎日のメイク時間をもっと自由に楽しめます♪