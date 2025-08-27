8月26日までに、タレントの岡田結実が自身のInstagramを更新。父親でお笑い芸人の岡田圭右とのツーショットを披露し、話題になっている。

岡田は、《そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました〜》と父と食事をした事を報告。さらに、《私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた》と2人のNG事情を明かした上で、父・岡田が後ろを向いて、その姿を指さす岡田結実のツーショットを添えた。

そんな貴重なツーショットには、ファンから歓喜のコメントが集まる中、

《親子共演NGだったのですか》

《是非是非、共演NG解除して下さい》

と、共演NGという事実に驚く声も寄せられていた。NGになった経緯を芸能ジャーナリストはこう振り返る。

「結実さんは、2018年に放送された、バラエティー番組『1周回って知らない話』（日本テレビ系）で、共演NGについて言及しています。NGは事実とした上で、《2世の印象がもともとついてるので、一緒に出る（出演する）ともっとついてしまうので》と2世イメージがつきすぎないようにするためと理由を説明。さらに父・岡田さんも、《俺に頼らずに一人で歩ける人間になってほしい》という願いがあったそうで、共演を控えていると語っていたんです」

岡田は、1歳で子役モデルとしてデビューし、その後、雑誌『ニコ☆プチ』や『ピチレモン』の専属モデルとしても活動。『天才てれびくんMAX』（NHK）の出演など、子供の頃から多方面で活躍してきた。現在は、映画やドラマに出演し女優としても引っ張りだこ。ここまで“イメージ”を守ってきた彼女だが、今になって父親との掟を解除した理由を、前出の芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「結実さんは、2025年4月に自身のインスタグラムで結婚を発表しました。お相手は、美容関係の会社に勤める同年代の一般男性。約1年ほどの交際期間を経て結婚に至ったようです。今回もその結婚報告も兼ねての食事だったようですし、自立をしたこのタイミングで写真を公開したのではないでしょうか」

投稿には、《SNSで2人の写真あげるの何気に初！！！！！夫がこの写真撮ってくれた天才！！！！！！》

と綴られており、岡田の夫が撮影したという。家族の仲睦まじい関係が伝わってくる。

「結実さんの投稿と同時に、父・岡田さんのInstagramにも同様の写真がアップされていました。そちらでは、結実さんが後ろを向き、父・岡田さんが前を向いて笑顔を見せるショットでした。《娘よ、おめでとう》と綴られた投稿からは、娘の門出を心から祝福しているように感じましたね」（前出・芸能ジャーナリスト）

共演NGは、“閉店ガラガラ”となったようだ。