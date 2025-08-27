連覇狙う神戸が４強入り！ １−１突入のPK戦を４−２で制し、J３相模原を撃破！【天皇杯】
８月27日、天皇杯の準々決勝が各地で開催。レモンガススタジアム平塚では、J３勢で唯一勝ち上がってきた神奈川県代表のSC相模原と、昨季王者のJ１ヴィッセル神戸が対戦した。
先制したのは主導権を握られながらも相手の一瞬の隙を突いた相模原だった。敵陣中央でのFKから、浮き球のボールに反応した藤沼拓夢がペナルティエリア右から折り返す。これに飛び込んだ加藤大育が右足のボレーで決めた。
追いかける展開となった神戸は、その後も押し込むと、30分に同点に追いつく。井出遥也の右サイドからのクロスに、小松蓮がヘディングで合わせて移籍後初ゴールを挙げた。
後半は相模原が攻勢を強める。62分に自らの突破から藤沼が放ったシュートはGKの正面に。その５分後の決定機も藤沼は決めきれず、試合は延長戦に突入する。
その延長戦でも決着つかず、１−１で迎えたPK戦を４−２で制した神戸がベスト４進出を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
