【MLB】ドジャース6ー3レッズ（8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、179キロ“爆速弾丸ヒット”→相手内野陣が動けない

8月26日（日本時間8月27日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った弾丸ヒットが話題となっている。

6回裏・ドジャースの攻撃、1死二塁の場面で打席に立った1番・大谷は、マウンド上のレッズ2番手ブレント・スーターに対し、初球、真ん中低めのボール球、131km/hのスライダー、2球目、ほぼ真ん中に投じられた141kmの直球と、手を出さずにじっくりと2球見極めた上で、勝負の3球目、ストライクをとりにやや甘く入った130km/h、内角のスライダーをフルスイング。すると快音とともに放たれた低弾道の打球は、111.3マイル（約179.11km/h）で瞬く間に一二塁間を破ると、そのまま勢いを落とすことなくライト前へと転がる一打に。この間に二塁走者のミゲル・ロハスが二塁から生還し、6-1。ドジャースは大谷のヒットで、貴重な追加点を加える形となった。久々に飛び出した大谷の弾丸ヒットに、ファンからは「速っｗ」「弾丸すぎるだろw」「エグすぎる」「捕れるやついるのか」「やっぱり甘い球は見逃さないな」といった様々な反響が巻き起こることに。

8月25日に行われたサンディエゴ・パドレス戦の第5打席で放った第45号弾以降、7打席ヒットが出ていなかった中で、ようやく飛び出した強い当たりでのヒットとあってか、到達した一塁塁上で、自身の感じた手応えを改めて確認しているかのような表情を見せることとなった大谷。目下チームはパドレスとの激しい首位争いへと突入しているだけに、その打棒にかかる期待に応えたいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）