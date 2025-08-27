実業家のひろゆき氏が、代表の石丸伸二氏（43）が代表交代を発表した地域政党「再生の道」について「ダメじゃないですか。自然に瓦解するんじゃないかなと思います」と述べた。

【映像】石丸氏の「再生の道」退陣について語るひろゆき氏

ひろゆき氏が27日、レギュラーMCを務める「ABEMA Prime」に出演。今後の「再生の道」について、「石丸旋風的なもので集まってきた人たちなので、個々の人で誰っていうのもないと思うので。選挙のノウハウがあるわけではないじゃないですか。自然に瓦解するんじゃないかなと思います」と述べた。

また、この夏の参院選や都議選で再生の道の候補者から当選者が出なかったことをあげ、「石丸さんがいなくなったらもう応援演説をしてくれる人もいない。余計受からないのではないか」と語った。

一方で、自民党や立憲民主党といった既存政党に比べ、新興政党が議席を伸ばしたことに触れ、「きちんと仕事をして合理的な仕事ができる石丸さんと再生の道が議席を取れない状況というのはどうなのかな、とは思う」とも話した。



再生の道は今年1月に石丸氏が立ち上げ、代表を務めていた。石丸氏はこの日の午前中に記者会見を開き、代表を退任したうえで代表選を実施することを発表していた。（『ABEMA Prime』より）