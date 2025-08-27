「西武３−２日本ハム」（２７日、ベルーナドーム）

日本ハムは逆転負けを喫し、連勝は３でストップ。貯金は２５となった。

１点を追う九回の攻撃途中、停電で試合が４分間中断するハプニング。大型ビジョンが消灯し、アナウンスもできず。ＣＳ放送などの中継もストップしたまま試合が再開となった。

新庄監督は「停電でこっちに勝利くるかと思ったけどね。ライオンズの炎が消えたみたいな（笑）」と振り返ったが、田宮が再開後の２球目を打って右飛。代打・有薗が三ゴロ、松本剛が安打も五十幡が一ゴロで試合終了となった。

前日は２点差を追いつかれての引き分け。この日もリードを守れず、新庄監督は「この２連戦はライオンズ戦のほうが上でしたね。実力負けです」と敗戦を受け入れた。

先発の山崎は四回途中７安打３失点で５敗目。新庄監督は２軍での再調整を明言し、「チェンジアップはもうやめてほしいな。腕を振ってのチェンジアップならいいですけど」と語った。

打線は三回に五十幡の右越え適時三塁打で先制すると、続く水谷も右中間への適時二塁打。２点をリードしたが、三回以降は再三の好機を生かせなかった。