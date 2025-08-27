¤Í¤°¤»¡£¡¢¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãHOT de GOOD fest. 2026¡äÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ·èÄê
¤Í¤°¤»¡£¤¬¡¢2026Ç¯3·î29Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°COMTEC PORTBASE¤Ë¤Æ¡¢¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãHOT de GOOD fest. 2026¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î·ëÀ®5¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ëËÜÆü8·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢¤Í¤°¤»¡£¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¤Ê²»³Ú¤ò¡×¤Î¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¤È¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¥Û¥Ã¥È¤Ç¥°¥Ã¥É¤Ê²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Á´10ÁÈ¤¬½Ð±éÍ½Äê¤Ç¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜÆü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼°¦¤·Ââ¡ª¡ÉÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÎLIVE Blu-ray / DVD¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤ß±þÊç¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÃêÁªÀè¹Ô¤Ï9·î1Æü(·î)¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤Í¤°¤»¡£presents¡ãHOT de GOOD fest. 2026¡ä
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²° COMTEC PORTBASE
open12:00/start13:00
½Ð±é¡§¤Í¤°¤»¡£¡¡Â¾
¥Á¥±¥Ã¥È¡§6,666±ß¡Ê1drinkÊÌ¡Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°, 2F»ØÄêÀÊ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼°¦¤·Ââ¡ªÀè¹Ô¡§8/27¡Ê⽔¡Ë21:00¡Á8/31 (⽇)23:59
https://special.neguse.jp/news/detail/31
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÃêÁªÀè¹Ô ¡§9/1¡Ê⽉¡Ë12:00¡Á9/15¡Ê⽉¡Ë23:59
https://l-tike.com/neguse/
¡ã¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³¹¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼ ¶å½£ÊÔ¡ä
2025Ç¯11·î06Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ¹ºêDRUM Be-7¡¡open18:30/start19:00
2025Ç¯11·î08Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼¯»ùÅçCAPARVO¥Û¡¼¥ë¡¡open16:30/start17:00
2025Ç¯11·î09Æü¡ÊÆü¡Ë·§ËÜB.9 V1¡¡open16:15/start17:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡ËÁ´¼«Í³¡Ê1drinkÊÌÅÓ¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô ¡§8/24¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á8/31¡ÊÆü¡Ë23:59
ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãBAND TO THE FUTURE ¶¡ä
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ Zepp Fukuoka¡¡w/¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¹Åç BLUE LIVE¡¡w/¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã LOTS¡¡w/¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå Zepp Osaka Bayside¡¡w/KANA-BOON
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ Zepp Nagoya¡¡w/NEE
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî ¹â¾¾festhalle¡¡w/SIX LOUNGE
2026Ç¯01·î11Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë GIGS¡¡w/¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
2026Ç¯01·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo¡¡w/BLUE ENCOUNT
2026Ç¯01·î23Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ Zepp Haneda¡¡w/To Be Announced¡Ä
2026Ç¯01·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ Zepp Haneda¡¡w/To Be Announced¡Ä
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß(1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ)¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°, 2FºÂÀÊ, 2F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
°ìÈÌÈ¯Çä¡§8/30¡ÊÅÚ¡ËAM10:00¡Á
