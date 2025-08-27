¹â´äÎË¡¢ÇÛ¿®¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTAKAIWA¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ½é¤ÎBLUE NOTE PLACE¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
¹â´äÎË¤¬35ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜÆü8·î27Æü¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÍè·î9·î26Æü¤ËÇÛ¿®¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTAKAIWA¡Ù¡Ê¥è¥ß¡§¥¿¥«¥¤¥ï¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ý¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯1·î1Æü¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É/HEROIC LINE¤Ë½êÂ°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI¡ÇmPrince¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3¥ö·îÏ¢Â³¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤·¤ÆÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÊ¤ÌÌ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦INF¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°/¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¥·¥Õ¥È¡£²»³ÚÀ©ºî¤ËË×Æ¬¤·¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ë²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Ìó1Ç¯¡£
¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¤ò°û¤ß¹þ¤ß¡¢É½¸½¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¹â´äÎË¤Î·ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¸¥ã¥º¤ò½ä¤ê¡¢ÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë²¦Æ»¤ò´Ó¤¤¤¿¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ËÁê±þ¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¼ýÏ¿¶Ê¤ÏËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥í¥¸¥£¥¿¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¹â´äÎË¤¬·É°¦¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥·¥Ê¥È¥é¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖMy Way¡×¡ÖOne For My Baby¡×¡¢¤µ¤é¤Ë1937Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖShall We Dance¡×¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖThey Can¡Çt Take That Away from Me¡×¡¢Nujabes¤Ë¤è¤ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¡ÖLove Theme From Spartacus¡×¤Ê¤É¡¢±Ê¤¤ËÅÏ¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤Î¥«¥ô¥¡¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Á´11¶Ê¡£¹â´äÎË¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÅ»¤Ã¤¿Äã²»¥Ü¥¤¥¹¡¢¥¸¥ã¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ø¤Î°¦¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹â´äÎË¤È¤·¤Æ¤Ï2024Ç¯6·î¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ëBLUE NOTE PLACE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡ãJAZZLIFE¡ä¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò´ð¤Ë¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¹â´äÎË¤Î¥¸¥ã¥º¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
DIGITAL ALBUM¡ØTAKAIWA¡Ù
2025.09.26(FRI)
1.The Verse
2.Blue In Heaven
3.They Can¡Çt Take That Away From Me
4.°¦¤Î¥Æ¡¼¥Þ(From¡ÉSpartacus¡É)
5.One For My Baby
6.¥í¥¸¥£¥¿
7.A Jazzman¡Çs Nightmare
8.¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤[Album Mix]
9.You Make Me Feel So Young
10.¥Þ¥¤¡¦¥¦¥§¥¤
11.My Way[Bonus Track]
¡ã¹â´äÎËLive at Blue Note Place¡ÉJAZZ LIFE¡É¡ä
2025.10.19(SUN)
Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷BLUE NOTE PLACE
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ20¡Ý4
OPEN¡§18:00
LIVE¡§18:45¡Á (Á°È¾)
-µÙ·Æ-
19:30¡Á (¸åÈ¾)¡¡
¢¨Á°È¾20Ê¬¡¢¸åÈ¾30Ê¬Äø¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ50Ê¬Äø¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆþÂØ¤Ê¤·¡¢show¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Close¡§22:00 (food L.O 21:00 / drink L.O 21:30)
CHARGE / \3,300(ÀÇ¹þ)
ÎÁ¶â¤Ï1Ì¾ÍÍ¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢¤ª1¿ÍÍÍ1¥ª¡¼¥À¡¼°Ê¾å¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó³«»ÏÆü¡Û9.2 tue. 12:00pm¡Á
¤ªÌä¹ç¤»¡§https://www.bluenoteplace.jp/
