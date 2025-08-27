推し活にハマるのは若い世代だけではありません。子育てに追われているママがふとテレビを見たら、歌って踊るアイドルに目を奪われて、一瞬で心を奪われることも。ただ、その推し活が間違った方向に行くと、かなり危険です……。今回は、推しに近づくために息子を利用するステージママの話をご紹介いたします。

推しに会うため

「私の推しは韓国のアイドルグループ。キラキラとした衣装を纏って、ステージ上でかっこいいダンスを踊る姿に心を奪われて、完全に沼にハマりました。次第に『息子もアイドルを目指せば推しに近づけるかも！』と思うようになり、韓国の事務所と関係のある養成所でダンスを習わせています。夢はアイドルの息子を持つステージママ！ いつかは推しに会ってお近づきになりたいから、息子には早くアイドルになってもらわないと！って思ってます」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 息子自身が「アイドルになりたい」という夢があるなら全力で応援してあげるべきですが、このお母さんは自分軸でしか考えてないですよね……。推しに会いたいがために息子を利用しているようにしか思えません。

