CLAN QUEEN¡¢¿·¶Ê¡ÖMONOPOLY¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
CLAN QUEEN¤¬9·î3Æü¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖMONOPOLY¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖMONOPOLY¡×¤Ï¡¢Á´¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Ë¤ÆÀèÆü½ªÎ»¤·¤¿¡ã2nd ONE MAN TOUR ¡ÈNEBULA¡É¡ä¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡¢KT Zepp Yokohama¸ø±é¤Ë¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£
¥µ¡¼¥«¥¹¤ÎÍÍ¤Êßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë°Å¤¯´í¤¦¤µ¤ÎÉº¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëCLAN QUEEN¤é¤·¤µ¤ÎµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤³é¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Î»ì¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ò¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç´í¤¦¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤ÎºîÉÊ/¥Ä¥¢¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¥¯¥ï¥Ï¥é¥è¥·¥æ¥¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÆü¤è¤ê¡ÖMONOPOLY¡×¤Î³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎPre-Add/Pre-Save(Í½Ìó)¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢CLAN QUEEN¤Ï11·î¡¢12·î¤ËÅìºå¤Ç¡ã2MAN LIVE¡ÈMIRAGRAM¡É¡ä¤ò³«ºÅ¡£11·î29Æü¤Î¿ÀÆàÀîKT Zepp YOKOHAMA¸ø±é¤Ë¤ÏTHE ORAL CIGARETTES¡¢12·î5Æü¤ÎÂçºå¥´¥ê¥é¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ë¤Ïyama¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ã2nd ONE MAN TOUR ¡ÈNEBULA¡É¡äÍè¾ì¼ÔÂÐ¾Ý¤ÎÀè¹Ô¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤â±þÊç¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥Á¥± ¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMONOPOLY¡×
2025.09.03 Digital Release
Pre-Add¡¦Pre-Save¡¡https://orcd.co/clanqueen_monopoly
¡ãCLAN QUEEN 2MAN LIVE¡ÈMIRAGRAM¡É¡ä
2025/11/29(ÅÚ) ¿ÀÆàÀî KT Zepp YOKOHAMA
open 17:00 / start 18:00
Guest Act¡§THE ORAL CIGARETTES
2025/12/5(¶â) Âçºå ¥´¥ê¥é¥Û¡¼¥ë
open 18:00 / start 19:00
Guest Act¡§yama
Ticket : ¡ï6,500+1D
[2nd ONE MAN TOUR ¡ÈNEBULA¡É]Íè¾ì¼ÔÂÐ¾Ý¤ÎÀè¹Ô¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¥í¡¼¥Á¥±¡§¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô
URL¡§https://l-tike.com/clanqueen/
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025/8/23(ÅÚ)19:00¡Á2025/9/8(·î)23:59
