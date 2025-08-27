ロクデナシのDigital Single「イオ」が配信リリースされ、ミュージック・ビデオも公開された。

「イオ」は、ロクデナシの人気楽曲である「スピカ」「アルビレオ」のコンポーザーであるナユタン星人をコンポーザーに迎えて制作された最強タッグによる最新作だ。天体三部作としてすでに2nd Oneman Live＜行かないで＞でも披露されており、揺れ続ける心情や募り続ける想い、切なさと希望が入り混じる世界観を、儚さと力強さを乗せて歌い上げるにんじんの歌唱表現が光る作品だ。

ミュージック・ビデオは木星の衛星である”イオ”の特性と楽曲の世界観を掛け合わせたもので、フルアニメーションで制作されている。

ロクデナシの2nd Oneman Live＜行かないで＞は、名古屋・大阪・東京公演はソールドアウト、9月11日(木)には東京・豊洲PITにて追加公演が開催される。

Digital Single「イオ」

＜ロクデナシ 2nd Oneman Live「行かないで」＞

https://eplus.jp/rokudenashi/

・8月16日（土）大阪・なんばHatch 【SOLD OUT】

開場 16:30 / 開演 17:30

・8月31日（日）愛知・名古屋DIAMOND HALL 【SOLD OUT】

開場 16:30 / 開演 17:30

・9月7日（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA 【SOLD OUT】

開場 17:00 / 開演 18:00

・9月11日(木) 東京・豊洲PIT <追加公演>

開場 18:00 / 開演 19:00

YouTube : https://www.youtube.com/@Rokudenashi_ninzin

X：https://x.com/Rokudenashi_nzn

Instagram：https://www.instagram.com/rokudenashi_ninzin/

TikTok：https://www.tiktok.com/@rokudenashi_ninzin