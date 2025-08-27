新婚の「バチェラー4」休井美郷、夫に作った手料理披露 肉じゃがの隠し味も公開「お砂糖はいれません」
【モデルプレス＝2025/08/27】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が8月27日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を披露し、隠し味を紹介した。
【写真】新婚の「バチェラー」美女「真似したい」と話題の手料理
休井は「今日はlunchで食べ過ぎたので私は別メニュー」「ということで旦那氏のごはんは昨日の残りと、きょうは肉じゃがです」とし、写真を公開。肉じゃがのほか、大葉と梅の豚ロース巻き、蒸し野菜、ワカメの味噌汁、キウイが並んだ食卓を披露した。また、続く投稿では肉じゃがの隠し味にはちみつ、バター、コーラを入れてることを明かし「お砂糖はいれません」としている。
この投稿にファンからは「肉じゃが美味しそう」「家庭的で素敵」「隠し味参考になる」「真似したい」など、さまざまな反響が寄せられている。
休井は7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウエディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
◆休井美郷、手作り肉じゃが＆隠し味公開
