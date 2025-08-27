¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬ÂåÉ½¸òÂå¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Îº£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖAbema¡¡Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×ÂåÉ½¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê43¡Ë¤¬Æ±Æü¤ËÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÂåÉ½¸òÂå¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¡£¼«¿È¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö·ë¶É¡¢ÀÐ´ÝÀûÉ÷Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡£Áªµó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë´¤²ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÀÐ´Ý¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ëÆâÍÆ¤Ï¡ØReHacQ¡Ù¡Ê¥ê¥Ï¥Ã¥¯¡Ë¤È¤«¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Ë¸ø¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸È½ÃÇ¤Ë»ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤ÆÅÔµÄ²ñ¤â»²µÄ±¡¤â¡¢°ì¿Í¤â¼õ¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è?¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÀÐ´Ý¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¼õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤è¤±¤¤¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£