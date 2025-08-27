ドラフト1位のフラッグが2位以下を圧倒／『ESPN』による今季のアウォード予想（新人王編）

8月27日（現地時間26日、日付は以下同）。米メディア『ESPN』が、NBAの2025－26シーズンに向けた主要アウォード予想を公開した。

同メディアはNBAの専門家やリポーター、エディター、アナリストたちへ聞き、各種アウォードの予想結果が明らかに。ここでは、今シーズンの新人王予想を見ていきたい。1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントが加算された結果は下記のとおり。

◆■『ESPN』によるNBA 2025－26シーズン新人王予想の投票結果

１位 クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）：121ポイント



２位 ディラン・ハーパー（サンアントニオ・スパーズ）：38ポイント



３位 VJ・エッジコム（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）：25ポイント



４位 コン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）：18ポイント



５位 エース・ベイリー（ユタ・ジャズ）：16ポイント

2025年ドラフトのトップ5指名が、1位から指名順どおりにランクイン。2位以下を引き離して1位になったフラッグが入団するマブスは、バックコートにカイリー・アービング、クレイ・トンプソン、ディアンジェロ・ラッセル、マックス・クリスティ、フロントコートにもアンソニー・デイビスやPJ・ワシントン、ナジ・マーシャル、ケイレブ・マーティン、ダニエル・ギャフォード、デレック・ライブリー2世が在籍している。

それでも、206センチのフォワードは先発入りも期待される逸材で、プレーオフ出場も十二分に狙えるチームで大きな役割を与えられると予想されている。

ハーパーは198センチのガードで、エッジコムは196センチのガード。カニップルは201センチのフォワード、ベイリーは208センチのフォワードで、どの選手もルーキーシーズンで先発あるいはローテーション入りする見込み。

今シーズンは約1カ月後のトレーニングキャンプ開始で本格始動。その後プレシーズンゲームをこなし、10月22日からそれぞれレギュラーシーズンが開幕する。今シーズンの新人たちが、リーグへどんなインパクトを与えるのか、そしてここに入らなかった選手たちが新人王争いへ参戦することになるかも注目していきたい。

【動画】サマーリーグ2戦目で31得点を奪ったフラッグのハイライト！





