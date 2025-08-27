「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）

育成ドラフト３位の早川がプロ初先発し、５回を２安打無失点で初勝利。育成入団投手の１軍先発は球団初で、初先発＆初勝利の快挙を達成した。

１点差を守りきって勝利が決まると、列に加わってナインを握手で出迎えた早川。祝福の声を掛けられ照れくさそうに頭を下げて感謝した。ベンチ前では藤川監督に肩を抱かれて記念撮影。ともに人さし指で１を作って「１勝目」を示した。

ヒーローインタビューでは「すごいうれしいです」と第一声。リリーフでのプロ初登板ではボークをおかすなとホロ苦いデビューだっただけに「前回甲子園でうまくかなかったので、今度こそ絶対にやってやろうという思いだった」というこの日のマウンドに上がった気持ちを明かした。

ポケットにしまっていたウイニングボールを披露すると「ボールを持って勝利を実感できたのですごくうれしい」。ボールをどうするか問われると「親に渡そうかなと思います」とし「なんとか１勝できたよと感謝を伝えて渡せたらなと思います」。そう話すと左翼スタンドの虎党から大声援が送られた。