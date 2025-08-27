¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë»Ë¾å½é¡Ö1/566¡×¤Î¥ì¥¢µÏ¿¡¡8·î³èÌö¡¢ÂçÅê¼ê¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡Ö395¡×¤¬¼¨¤¹¾Ê¥¨¥Í
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬8·î¤À¤±¤Ç5¾¡
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë6-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬5²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢º£µ¨9¾¡ÌÜ¡£8·î¤À¤±¤Ç5¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎò»Ë¾å566²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»ö¾Ý¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï8·î¤Ë5»î¹ç¡¢28²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨1.88¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤¿¡£5¾¡Éé¤±¤Ê¤·¡¢Í¿¤¨¤¿»Í»àµå¤Ï3¤Ä¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥×¥¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¸ø¼°X¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÅêµå¿ô¤À¤Ã¤¿¡£1988Ç¯¤ËÅêµå¿ô¤ÎµÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤¬·î´Ö5¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï566²ó¤¢¤ë¤¬¡¢400µåÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê395µå¡Ë¤¬Í£°ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìó0.17¡ó¤ÎÄ¶¥ì¥¢µÏ¿¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÃ¥»°¿¶6¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î4ÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ13Ã¥»°¿¶¤ÈÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤ÇÄÌ»»221¾¡¤ÎÂçÅê¼ê¤¬¡¢¾Ê¥¨¥ÍÅêµå¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£