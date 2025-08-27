シンプルコーデが一気に垢抜け♡ しゃれ感アップが狙える「上品アクセの重ねづけテク」

写真拡大 (全9枚)

シンプルな洋服は着やすいけれど、どこか物足りなさを感じることも…。そんなときは、アクセの“重ねづけ”でこなれ感をプラスしてみて♡ そこで今回は、北里琉とともに、いつものコーデをパッと華やかに見せてくれる「重ねづけテク」をご紹介。さりげないのにおしゃれ見えするコツ、ぜひチェックしてみて！

アクセは大胆使いで一気にオトナっぽ

しゃれ感アップなジュエリーマジック♡

定番のオトナなアクセといえば、やっぱり、シルバー＆ゴールドのジュエリー。耳元は存在感を意識して、デコルテや手元は重ねづけでこなれ感をだす。

そんな指先まで抜かりない、上級者なおしゃれさんをめざそう。

Cordinate 上品アクセの重ねづけでコーデを格上げ

無地ワンピ×チェックシャツの王道カジュアルに、アクセの重ねづけでこなれ感をオン。シンプルな着こなしも、一気に垢抜けた印象に♡

メタルネックレス 1,320円、ゴールドリング（左手中指）330円、シルバーリング（右手中指）330円／すべてラティス パールネックレス4,290円／LILIAN CARAT（リリアンカラット）ブルー石リング（右手人差し指）15,750円／アビステ チェックボレロ 13,970円／NOTYOUR ROSE（HANA KOREA）ネイビーミニワンピース 14,250円／MARGARIN FINGAERS（HANA KOREA）

Item 【ABISTE】パールネックレス ×【LILLIAN CARAT】パールモチーフネックレス

パール×パールで上品さとしゃれ感を演出。

パールネックレス 7,150円／アビステ パールモチーフネックレス 4,290円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）

Item 【Lattice】ハートネックレス ×【ABISTE】黒チョーカー

強くなりがちなチョーカーも重ねづけすることでカジュアルな印象に♡

ハートネックレス 660円／ラティス 黒チョーカー 3,780円／アビステ

Item 【ABISTE】パールリング

指先を綺麗に魅せてくれるダブルフープが今っぽ。大粒パールでエレガントな指先に。

パールリング 10,800円／アビステ

Item 【Lattice】ゴールドリング

キレイめコーデにぴったりのシンプルなデザインのリング。ビジューつきだから高見え。

ゴールドリング 330円／ラティス

Item 【Lattice】ゴールドボールリング

きゃしゃなリングとの重ねづけも可愛いボールリング。

ゴールドボールリング 660円／ラティス

撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／北里琉（ともに本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

北里琉