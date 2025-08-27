シンプルコーデが一気に垢抜け♡ しゃれ感アップが狙える「上品アクセの重ねづけテク」

シンプルな洋服は着やすいけれど、どこか物足りなさを感じることも…。そんなときは、アクセの“重ねづけ”でこなれ感をプラスしてみて♡ そこで今回は、北里琉とともに、いつものコーデをパッと華やかに見せてくれる「重ねづけテク」をご紹介。さりげないのにおしゃれ見えするコツ、ぜひチェックしてみて！

アクセは大胆使いで一気にオトナっぽ

しゃれ感アップなジュエリーマジック♡

定番のオトナなアクセといえば、やっぱり、シルバー＆ゴールドのジュエリー。耳元は存在感を意識して、デコルテや手元は重ねづけでこなれ感をだす。

そんな指先まで抜かりない、上級者なおしゃれさんをめざそう。