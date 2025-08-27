シンプルコーデが一気に垢抜け♡ しゃれ感アップが狙える「上品アクセの重ねづけテク」
シンプルな洋服は着やすいけれど、どこか物足りなさを感じることも…。そんなときは、アクセの“重ねづけ”でこなれ感をプラスしてみて♡ そこで今回は、北里琉とともに、いつものコーデをパッと華やかに見せてくれる「重ねづけテク」をご紹介。さりげないのにおしゃれ見えするコツ、ぜひチェックしてみて！
アクセは大胆使いで一気にオトナっぽ
しゃれ感アップなジュエリーマジック♡
定番のオトナなアクセといえば、やっぱり、シルバー＆ゴールドのジュエリー。耳元は存在感を意識して、デコルテや手元は重ねづけでこなれ感をだす。
そんな指先まで抜かりない、上級者なおしゃれさんをめざそう。
Cordinate 上品アクセの重ねづけでコーデを格上げ
無地ワンピ×チェックシャツの王道カジュアルに、アクセの重ねづけでこなれ感をオン。シンプルな着こなしも、一気に垢抜けた印象に♡
メタルネックレス 1,320円、ゴールドリング（左手中指）330円、シルバーリング（右手中指）330円／すべてラティス パールネックレス4,290円／LILIAN CARAT（リリアンカラット）ブルー石リング（右手人差し指）15,750円／アビステ チェックボレロ 13,970円／NOTYOUR ROSE（HANA KOREA）ネイビーミニワンピース 14,250円／MARGARIN FINGAERS（HANA KOREA）
Item 【ABISTE】パールネックレス ×【LILLIAN CARAT】パールモチーフネックレス
パール×パールで上品さとしゃれ感を演出。
Item 【Lattice】ハートネックレス ×【ABISTE】黒チョーカー
強くなりがちなチョーカーも重ねづけすることでカジュアルな印象に♡
Item 【ABISTE】パールリング
指先を綺麗に魅せてくれるダブルフープが今っぽ。大粒パールでエレガントな指先に。
Item 【Lattice】ゴールドリング
キレイめコーデにぴったりのシンプルなデザインのリング。ビジューつきだから高見え。
Item 【Lattice】ゴールドボールリング
きゃしゃなリングとの重ねづけも可愛いボールリング。
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／北里琉（ともに本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
北里琉