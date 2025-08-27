BE:FIRST、最新曲「Secret Garden」のダンスパフォーマンス映像公開！玄人感あるコレオグラフに注目
BE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のダンスパフォーマンス映像がYouTubeで公開された。
■“現実には存在し得ないはずの四季が混在する亜熱帯ジャングル”でダンス
8月25日に配信リリースされた新曲「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックのうえで、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた渾身のR＆Bチューン。
LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲で、BMSGが主催する『3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE』の課題曲にも起用されている。
今回公開された映像では、「BE:FIRSTの作り出す音楽によって、現実から人々が“Secret Garden”へ誘われていく」というコンセプトのもと制作されたMV内で披露されている“現実には存在し得ないはずの四季が混在する亜熱帯ジャングル”でのダンスパフォーマンスを堪能できる。
本作のコレオグラフは、メンバーのSOTAとSOTAとも親交があるダンサーのJulian DeGuzmanが手掛けた。玄人感のあるコレオグラフを少し余裕すら携えながら踊るBE:FIRSTは必見だ。
今後も「Secret Garden」に関するコンテンツが公開予定。なお、BE:FIRSTは9月1日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演し、「Secret Garden」を披露する。
■「Secret Garden」のダンスパフォーマンス映像
■リリース情報
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Secret Garden」
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「空」
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
■関連リンク
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/