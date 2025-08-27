BE:FIRST、最新曲「Secret Garden」のダンスパフォーマンス映像公開！玄人感あるコレオグラフに注目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの最新曲「Secret Garden」のダンスパフォーマンス映像がYouTubeで公開された。

■“現実には存在し得ないはずの四季が混在する亜熱帯ジャングル”でダンス

8月25日に配信リリースされた新曲「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックのうえで、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた渾身のR＆Bチューン。

LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲で、BMSGが主催する『3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE』の課題曲にも起用されている。

今回公開された映像では、「BE:FIRSTの作り出す音楽によって、現実から人々が“Secret Garden”へ誘われていく」というコンセプトのもと制作されたMV内で披露されている“現実には存在し得ないはずの四季が混在する亜熱帯ジャングル”でのダンスパフォーマンスを堪能できる。

本作のコレオグラフは、メンバーのSOTAとSOTAとも親交があるダンサーのJulian DeGuzmanが手掛けた。玄人感のあるコレオグラフを少し余裕すら携えながら踊るBE:FIRSTは必見だ。

今後も「Secret Garden」に関するコンテンツが公開予定。なお、BE:FIRSTは9月1日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演し、「Secret Garden」を披露する。

■「Secret Garden」のダンスパフォーマンス映像

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Garden」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/