首に巻いたりバッグに付けたり、ヘアアレンジに使ったり……スカーフがあればONもOFFもおしゃれに見えるし、レディ感もぐっとアップ！ スカーフが着こなしの主軸の外資系営業OL、茉由のテクニックをぜひ参考にしてみて♡

旬バランスが手に入る半袖ジャケット×ワンピのセットアップを着回し

着回したのはこれ！

THE今年のバランスが手に入る半袖ジャケットとIラインワンピのセット。それぞれ単品でも活用できるのでお値打ちです♡

ジャケット＆ワンピ\17,996/NATURAL BEAUTY BASIC

DAY1：ジャケットとワンピをセットで着用！

クラシカルな黒セットアップをリボンスカーフでおでかけ仕様に。細長いスカーフタイなら、ヘアアレンジも簡単にできて優秀！

ジャケット＆ワンピ\17,996/NATURAL BEAUTY BASIC スカーフ\11,000/マニプリ イヤリング\9,900/マージョリー・ベア(ココシュニック 新宿タカシマヤ店) 腕時計\20,900/マトウ(エイチエムエスウォッチストア 表参道) バッグ\22,000/ルーニィ 靴\8,910/RANDA

DAY2：半袖ジャケットに白フレアを合わせて着回し！

コンサバモノトーンにパステルドットで大人の甘さを♡ クロップトジャケット×ハイウエスト切り替えのフレアでスタイル美人に。

ジャケット＆ワンピ(ジャケットのみ着用)\17,996/NATURAL BEAUTY BASIC スカート\10,890/リリアン カラット スカーフ\11,000/キタムラ ブレスレット\8,580/サローネ サーティ(14 SHOWROOM) 腕時計\29,700/マトウ(エイチエムエスウォッチストア 表参道) バッグ\86,900/ジャンニ キアリーニ(ジャンニ キアリーニ 銀座店) 靴\7,700/オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

DAY3：ワンピに鮮やかカーデを足して着回し！

イエロー×ブラックの大胆なコントラストで夏のムードをON。レーススカーフでバッグをぐっと高見えに。

ジャケット＆ワンピ(ワンピのみ着用)\17,996/NATURAL BEAUTY BASIC カーディガン\14,300/ルーニィ コサージュ付きバッグ\17,600/TOCCA(オンワード樫山) スカーフ\2,198/grove(ワールド プレスインフォメーション) バッグ\64,900/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン) 靴\15,400/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年9月号「『週4でスカーフを使う』茉由OLのお仕事通勤1カ月着回し」

