冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回はシャツワンピと花柄ワンピに合わせるべきカーデをご紹介！

シャツワンピには「美発色カーディガン」が最適！ピンクのレイヤードでシャツワンピを甘く華やかに

トラッド感漂うシャツワンピには鮮やかでいて知的さも漂う美発色のカーデがお似合い。真面目な印象のシャツワンピが、ラメ混のシアーなピンクカーデを重ねるワントーンならときめく甘テイスト♡ カーデは肩掛けで、大人っぽくまとって。

カーディガン(ノースリーブニット付き)￥16,500/アプワイザー•リッシェ ワンピース￥26,950/ジャスグリッティー バッグ￥18,700/SAMANTHAVEGA(SAMANTHAVEGASHIBUYA109店) 靴￥24,200/銀座かねまつ(銀座かねまつ６丁目本店)

花柄ワンピには「素材にひとひねりある無地カーデ」がぴったり！柄から色を拾ったカーデ合わせでスッキリと

柄があるぶん、カーデはなじんで見えるよう無地で。透け感があるものなど、素材でひねりを加えるとこなれ見えします♪ ブルーの花柄がすがすがしいワンピに、ネイビーのカーデを重ねたワントーンコーデ。色みがシックなので、金ボタンとラメ混できらめきを♡ 無難にまとめないのが洗練のカギに。

カーディガン￥9,900/WILLSELECTION(WILLSELECTION ルミネ有楽町店) ワンピース￥26,400/ジャスグリッティー バッグ￥3,690/神戸レタス 靴￥6,600/オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部