夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪

ドレープカットソー×タイトスカートで上品顔の通勤コーデにレースタイトに即鮮度を与える旬顔なドレープカットソー

出典: 美人百花.com

オフィス要員のレースタイトに、ドレープトップスを掛け合わせれば、たちまち今っぽいムードが上昇！

カットソー￥2,498／Re:EDIT スカート￥4,290／INGNI バッグ￥46,200／LORISTELLA（フランドルカスタマーサービス） パンプス￥42,900／ダブルスタンダードクロージング（フィルム）

締め色ドレープでON・OFF移行をスムーズに♪

出典: 美人百花.com

いつものトップスをドレープに替えるだけで、オフィススタイルのおしゃれ感がUP！黒ドレープならON・OFFチェンジも自在。

カットソー￥1,699／GRL スカート￥9,790／リリアン カラット バッグ￥6,930／カシュカシュ（アンビリオン） パンプス￥7,700／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」

撮影／志田裕也 スタイリング／井関かおり 文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部