気温的にはまだまだ涼しい服を手放せないけど、秋っぽさも取り入れたいのが今時期の悩ましさ。それならば、手始めに小物から季節のスイッチを。今すぐマネできる、夏の定番フェミニン服でのコーデサンプルをお見せします♪

夏のフェミニン服に【秋素材小物】を投入♡モノトーン配色のツイード小物でシックに振って

出典: 美人百花.com

小物をツイード素材でそろえれば、オールホワイトに秋めく重厚感が。黒を差すことで、コーデが引き締まるという利点も。

バッグ￥74,800／ルネ 靴￥18,700／WASHINGTON（銀座ワシントン銀座本店） カーディガン￥7,920／31 Sons de mode（ダブルエー） カットソー￥7,700／N.O.R.C スカート￥25,300／アウディーレ

深みのある赤を差して、デニムルックに令嬢の品格を

出典: 美人百花.com

インディゴのデニムには、鮮烈な赤の小物を添えてコントラストを高めに設定しラフな夏コーデと差別化を。

バッグ￥84,700／STRATHBERRY 靴￥16,500／ダイア ナ（ ダイアナ 銀座本店） ジレ￥12,991／NATURAL BEAUTY BASIC ブラウス￥7,997／PROPORTION BODY DRESSING パンツ￥3,190／神戸レタス

掲載：美人百花2025年9月号「『小物』から始める秋コーデ」

撮影／志田裕也 スタイリング／入江未悠 文／高坂知里 再構成/美人百花.com編集部