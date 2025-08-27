買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！　今回は【ロングペプラム×ワイドパンツ】で今っぽくきまるコーデをご紹介♡

【×きれいめパンツ】合わせでこなれ見えオフィスコーデに甘口ペプラムブラウスも×タックパンツならお仕事シーンにマッチ

出典: 美人百花.com

爽やかな透け感のミントトップスにはグレーの大人ワイドパンツを合わせて品のよさを後押し。

ブラウス￥8,492／NATURAL BEAUTY BASIC　パンツ￥12,100／31 Sons de mode（ダブルエー）　ピアス￥24,640／フェルセラ（ズットホリック）　ネックレス￥16,500／イットアトリエ（14 SHOWROOM）　バッグ￥126,500／J&Mデヴィッドソン（J&Mデヴィッドソン カスタマーセンター）　パンプス￥3,490／神戸レタス

掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」

撮影／遠藤優貴　スタイリング／井関かおり　ヘアメイク／朝日光輝（SUNVALLEY）　モデル／泉里香　文／池戸里奈　再構成/美人百花.com編集部