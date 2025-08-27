自民党の総裁選挙管理委員会は27日、臨時総裁選を行うかについて、実施を求める議員には記名による書面の提出を求め、氏名を公表することを決めました。

自民総裁選管・逢沢委員長

「どの議員の方が要求をされたか、どの県連が要求をされたかにつきましては、選管委員会として（名前を）公表をさせていただくということを最終的に決定、確認をさせていただいたところでございます」

自民党は総裁選挙管理委員会の2回目の協議を行い、臨時総裁選の実施を求める議員や都道府県連の代表には書面への署名・捺印を求め、氏名を公表することを決めました。実施を求める議員には、原則、指定された日の午前10時から午後3時までに、議員本人が党本部に直接書面を提出することを求めます。体調不良や海外出張など、やむを得ない場合以外は代理提出は認めないとしています。

総裁選挙管理委員会の逢沢委員長によりますと、この意向確認は、来月2日に予定する参議院選挙の総括後、速やかに議員と都道府県連に通達を出し、開始するとしています。

また、議員の意向確認は通達を出してから5日から7日以内に行うとしていて、都道府県連についても、同じ日を回答期限とするということです。

自民党は党則で、所属国会議員と各都道府県連の代表の過半数の要求があれば、臨時の総裁選を実施すると定めています。