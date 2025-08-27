「第3回フリオーソレジェンドカップ」（S3）が27日、船橋競馬場で行われた。逃げた2番人気のサントノーレが8馬身差で圧勝。重賞4勝目を飾った。

1番枠から好スタートを切ったサントノーレは迷うことなく主導権を握った。「正々堂々、受けて立とうという気持ちで行った」。強気の矢野に導かれて軽快なラップを刻んでいく。

4コーナーで1番人気キングストンボーイが追い上げてきたが、どこ吹く風。直線、矢野の右ムチに反応して一瞬でリードを拡大。力強くゴールを駆け抜けた。

「道中、リズム良く走ってくれた。これなら後ろが来ても大丈夫かなという気持ちだった」と矢野はクールに振り返った。

荒山師は26日、川崎で行われたスパーキングサマーカップ（リンゾウチャネル）に続く、2夜連続の重賞制覇。「初めての経験なのでうれしい」と笑顔を見せた。

次走は「JBCクラシック」（Jpn1、11月3日、船橋1800メートル）。JRAのトップクラスを迎え撃つ。「これだけの強い競馬ができた。南関を代表する馬になってほしい」と荒山師。南関のエースとしてさらなる高みを目指す。