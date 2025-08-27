8月27日、浜崎あゆみがInstagramを更新。リハーサルの様子を公開し、反響を集めている。

8月31日に東京・味の素スタジアムで開催される国内最大級の夏フェス『a-nation 2025』に、ヘッドライナーとして出演することが発表されている浜崎。

今回の投稿では、このフェスに向けて試行錯誤をしているとして、「バンド・コーラスの生セッションにのせて、演者全員が大きなスタジオの鏡の前に出揃った時、泣きそうになった。」とコメント。

続けて、「わたしはわたしのステージを全力で最後の瞬間まで引っ張ってゆこう。皆を、他のどこにも無いあの場所へ連れてゆこう。」と意気込みを綴ると、キャップを被ったラフなスタイルで、大勢の演者たちとリハーサルを行っている様子を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎる」「真剣な眼差しも美しい」「壮大な感じするぅぅぅーー」「文面みて、何かウルっときた」「最高な時間と景色をみられるまであと数日」「想像以上のステージなんだろうな」「めちゃくちゃ楽しみ」「最高で最強な夏の思い出作ってね」といった声が寄せられている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。現在はアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』を開催中で、9月18日〜19日には大阪・フェスティバルホールでの公演が予定されている。

