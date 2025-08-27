歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

手料理を披露しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 手料理を公開 「今日はほうれん草たっぷり食べたかったので」 作成動画もアップ 見事な鳥料理も



工藤静香さんは、ネギ・コーン・ほうれん草・全粒粉などの材料を混ぜたものをフライパンでチーズと共に焼き上げた料理の動画をアップ。



続けて「全粒粉はスプーン2杯位です。」「今日はほうれん草を1束、ネギを1本、冷凍にしておいたコーン！ ネギと鶏肉、ネギと魚肉ソーセージなどでやります。

今日はほうれん草たっぷり食べたかったので」と、説明しました。







そして「後は鶏の胸肉！ タレは胡麻と梅の2種」と、鳥料理の写真をアップ。



更に「千切りにしたシソときゅうりとネギととても合います！」と、料理について補足しています。





この投稿にファンからは「しーちゃんレシピありがとうございます♥動画見てるだけでお腹が空いてきます」・「ヘルシーでめっちゃ美味しいそう!!料理の達人」・「しーちゃんお料理動画ありがとう 作りますー♥鶏むねも柔らかそうで」・「美味しいに決まってる♥ それでもって愛情たっぷり♥」などの反響が寄せられています。







先日、工藤静香さんは、海老や、肉料理、煮物、いなり寿司、汁物、栗きんとん、更には「手毬寿司と五色サラダ、五色ゼリー」など、美味しそうな、おせち料理の画像をＳＮＳにアップ。





更に、別の日には、栗きんとんや紫いもと思われるペーストを練り固めて、オリジナルのお菓子をお皿に並べている写真を投稿。

また、別の日には「長芋の梅和え」の「おつまみ」の画像もアップ。

色とりどりで、豪華なメニューの数々は、ＷＥＢ上で反響を呼んでいました。







【担当：芸能情報ステーション】