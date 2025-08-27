¡Ö¼ûÍ×¤¢¤ê¤Þ¤¯¤ê¡×TWICE¡¦¥µ¥Ê¡¢µ®½Å¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¡ª ¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¡×
´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥µ¥Ê¤µ¤ó¤Ï8·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿À¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤«¤ï¤¤²á¤®¤Æ¼ûÍ×¤¢¤ê¤Þ¤¯¤ê¡×¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ë¤«¤ï¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ëºÇ¹â¡×¡Ö¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥Ê¤Á¤ã¤óËÜ´Ö¤Ë½÷¤Î¶À¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ëºÇ¹â¡×¥µ¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎã¤Î1ÆüÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡¡with ¤Ë¤å¡¼¤Ñ¤¸¤ã¤Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¡¢¥µ¥Ê¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7¡Á9ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤Ë»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö½÷¿À²á¤®¤ë¡×¥µ¥Ê¤µ¤ó¤Ï23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷¿À²á¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
